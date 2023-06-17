Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm

Haber: Erce Tiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor.



Özhaseki Hatay’da belediye başkanları, STK'lar ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Deprem konutları için hazırlanan projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.



Bazı Depremzedelerin, kendi evlerini kendisinin inşa etmek istediğini söyleyen Özhaseki, Konuya ilişkin bir yasa hazırlığında olduklarını açıkladı.



Yerinde dönüşüm vurgusu yapan Özhaseki, "Siz bize müsaade edin, biz kendi yerimizi evinizi sağlamca yaparız diyorlar. Yeni yönetmeliğinize uyarız diyorlar. Biz bir taraftan hibe bir taraftan kredi vererek onları desteklediğimizde vatandaş bundan çok memnun oluyor. Bunu ısrarla istiyorlar. Bunun önünü açacak bir yasa hazırlığını da getiriyoruz şimdi." dedi.



NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, 11 ildeki bazı alanlarda yeniden yapılamaya izin verilmeyeceğini de söyledi.



Özhaseki, yeni yapılacak binalarla ilgili olarak "Merkezden başlamak üzere çevreye doğru yayılan en fazla beş katın geçerli olduğu zemin +4 zemin +3 zemin +2 gibi bir planlamanın söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.