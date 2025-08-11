Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı
Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Artçılar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı verdi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede korkuya neden oldu.
Birçok vatandaş geceyi arabasında, bahçede ya da stadyumda geçirdi.
Bölgede hava durumu da merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini yayınladı.
Marmara bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ancak rüzgar sert esecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
