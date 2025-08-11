Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı

Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Artçılar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı verdi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü olan 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede korkuya neden oldu.

Birçok vatandaş geceyi arabasında, bahçede ya da stadyumda geçirdi.

Bölgede hava durumu da merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini yayınladı.

Marmara bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı - 1 Bölgede yağmur beklenmiyor.
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı - 2 Balıkesir'de sıcaklık ise 36 derece.

Ancak rüzgar sert esecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

