Deprem bölgesindeki araçları hedef almışlardı! Çeteye operasyon, 15 şüpheli gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören ve trafik kazalarında kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. 2 aylık teknik takibin ardından Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.



40 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ



Şüphelilerin 25 aracın şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları, bu araçları ortak hareket ettikleri oto galerileri ve internet sitelerinden pazarlayarak 3'üncü kişileri mağdur ettikleri tespit edildi.