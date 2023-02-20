Deprem bölgesindeki hasarlı binadan ekskavatörün ucunda eşya indirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ekskavatörün uçuna oturan bir vatandaş enkaz halindeki binanın 4. katından çeyiz eşyası olan çamaşır makinesini hayatını tehlikeyi atarak indirdi.

Deprem bölgesindeki hasarlı binadan ekskavatörün ucunda eşya indirdi

Depremin vurduğu Adıyaman’da vatandaşlar eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü.

Binlerce yapının yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Adıyaman’da, acil yıkılması gereken binaların yıkımı sürüyor.

Bir taraftan yıkım sürerken diğer taraftan insanlar hayatlarını hiçe sayarak sağlam kalan eşyalarını kurtarmak için halindeki binalara giriyor.

Deprem bölgesindeki hasarlı binadan ekskavatörün ucunda eşya indirdi - 1

Bahçelievler Mahallesi'nde acil yıkım kararı bulunan 5. katlı bir binanın yıkımı esnasında bina sakinlerinden bir kişi çeyizlik eşyası olan çamaşır makinesini almak istedi.

Ekskavatörün ucunda yarısı yıkık olan dairesine çıkan bu kişi, çamaşır makinesini ekskavatörün üzerine yerleştirdi. Kendisi de ekskavatörün üzerine oturan ve şahıs çamaşır makinesini tutarak ekskavatörün üzerinde aşağı indirdi.

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