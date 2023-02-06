Deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilde yıkıma sebep oldu. Ulaştırma Bakanlığı, kesintisiz iletişim için ücretsiz konuşma ve internet yüklendiğini açıkladı. Borcundan dolayı kapalı olan hatlar da açıldı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan " bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım"dedi.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

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