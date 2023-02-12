Deprem bölgesine savcı ve adli personel görevlendirildi

İzmir ve çevre illerden savcı ve adli personel, deprem bölgesinde görevlendirildi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert'in de aralarında olduğu 3 savcı, Manisa'dan Gaziantep'e giderek göreve başladı.

Hatay ve Adıyaman'da görev yapacak 1 başsavcı vekili, 8 savcı ve 22 katip Aydın'dan yola çıktı.

Deprem bölgesine 206 savcı Haberi Görüntüle

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, mesai arkadaşlarını Aydın Adliyesi önünde düzenlenen törenle uğurladı.



İzmir'den görevlendirilen 5 başsavcı vekili, 25 savcı ve 44 adli personel, bugün Hatay'a gidecek.