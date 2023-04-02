Deprem bölgesine sezonun ilk turist kafilesi geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, turist kafilesinin gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Turizm haftasının başladığını ifade eden Demircan, "Turist kafilelerimiz gelmeye devam edecek. Turizm sezonu bu anlamda başlamış oldu. Adıyaman tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle gerçekten eşsiz bir yer. Başta Nemrut olmak üzere çok önemli eserlerimiz de çok şükür depremden dolayı sorun olmadı ama bazı tarihi mekanlarımızda zarar gördü." dedi.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise turist kafilesinin Adıyaman’a gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ve Adıyaman’ın yeniden normale dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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