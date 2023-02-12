Deprem bölgesine yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği 2 kişiyi takibe aldı.



Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.



Deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulundu.



Bunun üzerine sürücü M.K. (44) ve yanındaki F.B. (37) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.