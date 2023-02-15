Deprem bölgesine yardım götüren Dilay'dan acı haber

Bornova ilçesinde oturan ve gıda dükkanı işleten Dilay Ceviz, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri ile birlikte depremzedeler için yardım malzemesi hazırladı.



11 Şubat'ta arkadaşları ile yola çıkan Ceviz, Kahramanmaraş'a hazırlanan yardımları ulaştırdı. Dönüşe geçen grubun içinde bulunduğu Serhat K. (45) idaresindeki kamyonet, dün öğle saatlerinde Uşak'ta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak tarlaya uçtu.



Kazada Dilay Ceviz hayatını kaybetti, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S. (39) ağır yaralandı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, Dilay Ceviz'in cenazesi bugün toprağa verilecek.