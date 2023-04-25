Deprem bölgesine yardım için gitti, tanıştığı depremzede ile nişanlandı

"NASİBİMİZ BURADAYMIŞ"



İş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş “Kırıkkale’den yardım amaçlı Pazarcık'a geldim. Enkaz çalışmalarımız başladı. Burada çalışırken nişanlımın babasıyla tanıştım. Yoldan geçerken beni çevirdi. Çadırın alt yapısını yapmak için iş makinesi için yardım istedi ve enkazlarını kaldırdık. Ben de elimden geldiği kadar yardım ettim. Elektrikleri yoktu, elektrik çektik imkanlar dahilinde. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve anlaştık. Ailemiz birbiriyle uyuştu. Nasibimiz ve kısmetimiz buradaymış.” diye konuştu.



Nişanlısıyla tanışmasının anlık olduğunu belirten Esma Ben, “Biz deprem bölgesinde sıkıntılıydık. Hiçbirimizin bir mutluluğu yoktu. Evimiz çökmüştü, hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Nişanlım çadır yapmaya gelmişti o esnada tanıştık. Çok mutluyum.” şeklinde konuştu.