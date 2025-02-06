Deprem bölgesine yardımları nedeniyle Doğuş Grubu'na plaket

6 Şubat depremlerinde yıkılan tarihi Hatay Meclis Binası Doğuş Grubu ve Hatay Valiliği işbirliğiyle yeniden ayağa kalkıyor. Tarihi nitelik taşıyan dış cephe taşları arkeologların bulunduğu uzman bir ekip tarafından enkazdan tek tek toplanıp, etiketlendirildi. Koruma altına alınan taşlar büyük bir titizlikle tarihi yapıya yerleştiriliyor. MECLİS BİNASI AYAĞA KALKIYOR Hatay Meclis Binası’yla beraber kentte Adalı Konağı olarak bilinen bir başka tarihi ve sembolik yapı da aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Olası depremlere karşı bölgenin zemin yapısına uygun temeller atıldı, farklı alanlarda uzman ekipler çalıştı. Tarihi meclis binasındaki çalışmaların Hatay'ın Türkiye 'ye katılmasının 86'ncı yıldönümü olan 23 Temmuz'a kadar tamamlanıp yıl sonunda açılması planlanıyor.

HATAY'A 1001 KONUT PROJESİ



6 Şubat'ta büyük yıkım yaşayan Hatay’da, deprem konutlarının yapımı da sürüyor. Hatay’a yardıma koşan kuruluşlardan biri de Doğuş Grubu oldu. Evlerini kaybeden depremzedeler için konut projesi hazırlandı. Toplamda binbir konutun olduğu proje Hatay’ın Alazı ilçesinde yapılıyor.



51 bloktan oluşan projedeki evler 3+1 85 metrekare olarak tasarlandı. Deprem riski taşıması nedeniyle kapsamlı zemin etütleri yapıldı. Deprem Yönetmeliğine uygun projeler çizildi, malzemeler kullanıldı. Tüm maliyeti ve yapımı Doğuş Grubu tarafından karşılanan projede Hataylı mühendis, mimar ve işçiler de görev alıyor. Projenin teslime hazır olan ilk etabı için önümüzdeki günlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahiplerine oturacakları evler teslim edilecek.



FERİT ŞAHENK'E PLAKET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin anma programında Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'e deprem bölgesine olan yardımları nedeniyle plaket verdi. Erdoğan, "300 konutu şimdi, 700 konutu da yıl sonuna kadar teslim ediyoruz. Hatay'daki Meclis Binası'nı da inşallah Temmuz ayında bitiriyoruz." dedi.