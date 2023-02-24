Deprem bölgesine yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için çalışmamaların başlatıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Depremin yıkıma sebep olduğu illerde hasar tespit çalışmaları devam ederken diğer yandan bölgede yapılacak konutlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Son olarak Twitter hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.''' açıklamasında bulundu.
Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 24, 2023
Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz!
TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk. pic.twitter.com/Ty3PtNYjjx