Deprem bölgesine yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan geldi.

Deprem bölgesine yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için çalışmamaların başlatıldı.

merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Depremin yıkıma sebep olduğu illerde hasar tespit çalışmaları devam ederken diğer yandan bölgede yapılacak konutlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor. 

Son olarak Twitter hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , '' eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.''' açıklamasında bulundu.

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