Deprem bölgesine yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için.



Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz!



TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk. pic.twitter.com/Ty3PtNYjjx