Deprem davalarında son durum

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü.

Deprem felaketi sonrası gözler yıkılan binalarla ilgili yargı sürecine çevrildi. Bazı davalar devam ederken bazıları ise karara bağlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem davalarında son duruma ilişkin konuştu.

Deprem ceza yargılamaları kapsamında bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldığını ifade eden Bakan Tunç, "202 kişi hakkında da 21 yıla kadar değişen süreli hapis cezaları verildi." dedi.

201 kişinin cezaevinde olduğunu dile getiren Tunç, 2 bin 673 kişi hakkında sürecin devam ettiğini söyledi. Hukuk mahkemelerinde ise deprem kaynaklı 64 bin 663 dava açıldığına işaret eden Tunç, "İstinafa gitmeden kararlar olduğu için burada yüzde 90 kesinleşme durumu söz konusu oldu." açıklamasında bulundu.

Tunç, "Bugüne kadar idari yargıda 119 bin 957 dava açıldı. Bunun 86 bin 467'si ise karara bağlandı." dedi.