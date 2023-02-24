Deprem enkazından 5 günlük yavru kedi çıkarıldı

Osmaniye'de 5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Esenevler Mahallesi’nde bulunan Yonca Sitesi C Blok’ta kontrollü yıkım yapıldı.

Yıkım öncesi içeride hayvan olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edilen bir binanın enkazından kedi sesi duyuldu. Bunun üzerine Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Amasya ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerinin destekleriyle kontrollü yıkımı yapılan binanın enkaz alanında çalışma başlatıldı.

KEDİ SESİ VE MAMA KULLANILDI

Çalışmalar çerçevesinde yavru kedilerin annesinin bulunacağı ihtimali üzerinde yıkım durdurularak kedi sesi ve mama kullanılarak anne kedinin çıkması beklenildi. Anne kedinin bulunması için çalışmaların sonuçsuz kaldığı anda enkaz üzerinde arama çalışmalarına devam edildi.

Enkaz üzerinde süren çalışmalarda Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bir yavru kedi bulundu. Umutların yeşerdiği anda başka yavru olacağını üzerine çalışmalarına devam eden ekipler saatler süren çalışma sonunda enkaz altında başka bir kedi yavrusuna rastlamadı.