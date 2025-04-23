Deprem Eskişehir'de hissedildi: "Ben uzanmıştım, komşu uyardı"

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Eskişehirli esnaflar, depremin hissedildiği anlarda kısa süreli panik yaşadıklarını, bazılarının iş yerlerinde eşyaların sallandığını gözlemlediklerini ifade etti.



"DEPREM 10-15 SANİYE SÜRDÜ"



Eskişehir'de depremi yaşayan Serdar Yılmaz, "Deprem burada hissedildi. Müşterim vardı, hatta ona Google'dan uyarı geldi. Çok fazla sallanmadık ama burada çıtır çıtır sesler duydum, o şekilde hissettik. Yani çok fazla sallanmadı. Yan komşuma baktık, asılı olan bağlamaların sallandığını gördük. Biz de öyle anladık. Deprem 10-15 saniye falan sürdü" dedi.



"BEN UZANMIŞTIM, KOMŞU UYARDI"



Bir diğer esnaf Hakkı Coşkun ise "Ben uzanmıştım, biraz rahatsızdım. Az önce komşu uyardı. Kısa bir şey oldu, onu fark ettim. Gidiş gelişleri takip ettim. Televizyonda gösterdiler, İstanbul'da deprem olduğunu bildirdiler. Buraya sarsıntı intikal ettiğini fark ettim, endişelendim. Ben yaşadım, 3-4 tane depremde bulundum" şeklinde konuştu.