Deprem felaketinin birinci yılı | Kahramanmaraş ve çevresinde 1 yılda 60 bin deprem

📍6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (Mw 7.6) depremlerinden sonra ➡️ Depremlerin 1. Yılında bölgede 6️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ e yakın deprem meydana gelmiştir. ➡️ Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24… pic.twitter.com/dDNDWuN31q

Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, “Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.” ifadesine yer verildi.