Deprem felaketinin birinci yılı | Kahramanmaraş ve çevresinde 1 yılda 60 bin deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.
📍6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (Mw 7.6) depremlerinden sonra— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2024
➡️ Depremlerin 1. Yılında bölgede 6️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ e yakın deprem meydana gelmiştir.
➡️ Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24… pic.twitter.com/dDNDWuN31q
Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, “Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.” ifadesine yer verildi.
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