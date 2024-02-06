Deprem felaketinin birinci yılı | Kahramanmaraş ve çevresinde 1 yılda 60 bin deprem

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik ise hala sürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, deprem felaketinden bu yana bölgede 60 bin sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Deprem felaketinin birinci yılı | Kahramanmaraş ve çevresinde 1 yılda 60 bin deprem

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, “Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

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