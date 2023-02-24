Deprem fırsatçıları çiviyle beton kontrol etmeye başladı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli’de evlerine ve iş yerlerine deprem dayanıklılık kontrolü yaptırmak isteyen kişilerin sayısınca ciddi bir artış yaşanırken uzmanlar da fırsatçılara karşı uyardı.

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, bu artışın art niyetli kişiler tarafından suistimal edildiği yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını ifade etti. Akgün, deprem dayanıklılık kontrolünün yalnızca yetkin ve güvenilir firmalara yaptırılması gerektiğini vurguladı.

"5 DAKİKADA SÖYLERİZ DİYORLARMIŞ"

Bazı art niyetli kişilerin kolay para kazanma isteğiyle sıra dışı yöntemlerle ve bilime dayanmayan metotlarla deprem kontrolü yaptıklarını söyleyen Akgün, "İnsanlarımızdan şu anda rica ettiğimiz şey panik yapmamaları. Bu panikten, bu korkulardan faydalanacak meslekten uzak simsarlar türedi. Bunlar ‘5 dakikada evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını size söyleriz, rapor veririz’ diyorlarmış. Biz, oda olarak bu konuda çok sayıda şikayet alıyoruz." dedi.

Bu kişilerin ellerinde beton çivisiyle gelip taşıyıcı sisteme tokmak yardımıyla vurduklarını ifade eden Akgün, "3 santim girerse az hasarlı, 5 santim girerse beton yorulmuş gibi saçma sapan, bilimle, akla ve mantığa uymayacak şekilde işlemler yaparak insanları kandırmaya başladılar." diye konuştu.

"5-10 DAKİKA İÇERİSİNDE SİZE RAPOR VERECEKLERE İNANMAYIN"

Bina dayanıklılık kontrolünün titizlik gerektiren işlemlerin ardından tamamlandığını ifade eden Akgün, “Bir evin depreme dayanıklı olup olmadığına yönelik veri almanın modelleri bellidir. Binanın taşıyıcı sisteminden örnekler almak lazım, karotlar almak lazım, röntgen çekmek lazım. Taşıyıcı sistemin tüm boyutlarıyla kolon, kiriş ölçüleriyle verilerin alınıp, bilgisayarda modellenip zemin değerlerinin tekrardan değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konu, bu kadar kolay bir şey değil. 5-10 dakika içerisinde size rapor verecek insanlara inanmayın. Vatandaşlarımızın şu an panik yapmaması gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nü, İnşaat Mühendisleri Odası veya diğer kamu kurumlarından gelecek önerilere ve talimatlar uymalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.