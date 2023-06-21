Deprem gönüllüsü madenci maden kazasında öldü

Eroğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. 2 gün süren yaşam savaşını kaybeden Eroğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay bölgesinde gönüllü olarak kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.