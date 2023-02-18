Deprem gündemiyle toplanan 6'lı masadan ortak açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 13 Şubat'taki toplantısını erteleyen Millet İttifakı partileri, bugün "deprem" gündemiyle toplandı.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantı, 4 saat sürdü. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, deprem öncesi gerekli önlemlerin alınmadığı, müdahalede geç kalındığı, deprem sonrası planlamada da sorunlar olduğu belirtildi. "Sorumlular hafızalarımızda not edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KOMİSYON KURULMASI KARARLAŞTIRLDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdi önümüzde zorlu bir sınav bizleri beklemektedir. Yaşanan bu felaketten dersler çıkararak, şehirlerimizi ve geleceğimizi ortak akılla inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede tüm bu alanların uzmanlarıyla süreci anbean takip edeceğiz. Depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına dair kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler ve buna dair ortak çalışmalar için bir komisyon kuracağız."

UZAKTAN EĞİTİM KARARINA ELEŞTİRİ



Ortak açıklamada üniversitelerle ilgili uzaktan eğitim kararına da eleştireler yöneltildi.

Karardan derhal dönülmesi çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu karardan derhal geri dönülmesi gerekmektedir. Gençlerimizi nitelikli eğitim hakkından mahrum edecek hiçbir çözüm gerçek bir çözüm değildir. Depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için turizm sektörünün kapasitesinin ve büyükşehirlerdeki boş konutların kullanılması ve bu yönde derhal çalışmaların başlaması gerekmektedir."



6'lı masanın bir sonraki toplantısı yine Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta gerçekleşecek .