Deprem için erken uyarı sistemi kuruldu: "Bodrum 20 saniye, İzmir 42 saniye önce uyarılabilir"
Ege Denizi Santorini Adası çevresinde süren depremler nedeniyle Muğla'nın Bodrum ile İzmir'in Çeşme ilçelerine deprem erken uyarı sistemi kuruldu. Olası deprem durumunda uzmanlar, sistemin Bodrum'da 20 saniyelere, İzmir'de de 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyali gönderebileceğini belirttiler.
Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda çok sayıda deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler tedirginliğe neden oldu.
Bu kapsamda, yaşanabilecek depremlere karşı Muğla’nın Bodrum ve İzmir’in Çeşme ilçelerine erken uyarı sistemi kuruldu.
Ege Denizi çevresinde oluşabilecek depremlerde erken uyarı sisteminin vatandaşlarla paylaşabilir durumda olduğunu söyleyen Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, "Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem öncesinde deprem erken uyarı sistemini devreye almaya çalıştık. 7 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk nihayet ki 2 yıldan beri deprem erken uyarı sistemini bölge halkıyla paylaşır duruma geldik" ifadelerini kullandı.
"EN ÇOK DATÇA-BODRUM ETKİLENECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Çeşme ve bodrum'a a array cihazı kurduklarını söyleyen Dr. Tunç, "Bölgedeki depremleri özellikle Ege Denizi'ndeki bu alanı izleyerek Bodrum'a 20 saniyeler İzmir'e kadar da 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyalini üretebilir duruma geldik." diye konuştu.
Olası bir depremden en çok Datça-Bodrum ilçelerinin etkilenmesinin beklendiğini söyleyen Dr. Tunç, "Bu cihaz, deprem sonrası oluşabilecek yangın ve sel gibi ikincil afetleri önlemek için de kullanılabilir. Santorini Adası'nın kuzeyinde oluşabilecek büyük bir deprem için yeteri kadar süre olduğu için özellikle İzmir'e kadar alanda bu uyarıyı halkımızla paylaşabilir durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.
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