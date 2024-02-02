Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep’te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.