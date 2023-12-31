Deprem konutlarının yolları hazır

Bakan Uraloğlu 2023 yılının son programını, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım alan illerden Malatya’da gerçekleştiriyor. Malatya İkizce TOKİ Yolları Yapım İşi Şantiyesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, bu yıl insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığına dikkati çekerek, 6 Şubat’ta hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



“DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”



‘Asrın felaketi’ diye tanımlanan 6 Şubat depremlerinde hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahada olduklarını hatırlatan Uraloğlu, “Deprem bölgesi karayolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98’i depremden herhangi bir zarar görmemişti.” ifadelerini kullandı.



“6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZI ÜCRETSİZ TAHLİYE ETTİK”



Depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak havayoluyla birlikte kara, deniz ve demiryoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik.” şeklinde konuştu.



“AFET BÖLGESİNDE HİÇBİR NOKTADA İLETİŞİM PROBLEMİ YOK”



Uraloğlu, depremler sonrasında havayolundan demiryoluna ulaşım ve haberleşme alanında tüm çalışmaları başlattıklarını kaydederek, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabildiğini bildirdi.



“MALATYA-NARLI-FEVZİPAŞA-BAHÇE TREN HATTININ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”



Demiryollarında tren trafiğinin ve kapasitenin etkin olarak kullanılması bakımından hasar gören hatlarda, bina ve tesislerde oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Malatya-Narlı-Fevzipaşa-Bahçe hattının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar neticesinde Divriği-İskenderun ve Suveren-Yolçatı- Malatya üzerinden yapılan taşımalar, Çetinkaya- Ulukışla-Yenice-İskenderun üzerinden yapılmaya başladı” diye konuştu.



“6,3 MİLYAR LİRA HARCADIK, 2024’TE DE 12 MİLYAR LİRA HARCAMA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”



Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanların İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğunun Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:



“Depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz.



5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik.



Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz.



Hatay’da 15 bin 885 konut için toplam 58,6 km imar ve 10,6 km bağlantı yolu, Osmaniye’de; 1.820 konut için 7,1 km, Şanlıurfa’da 3 bin 252 konut için 37,9 km, Diyarbakır’da 6 bin 40 konut için 25,9 km imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor.”



“MALATYA’DA 9 MİLYAR 321 MİLYON LİRA PROJE TUTARIYLA 14 ADET PROJENİN YAPIMINA DEVAM EDİYORUZ”



Kara, hava demir yolu ağlarıyla bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olan Malatya’da 21 yılda dev yatırımların yapıldığını belirten Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

“2002 yılında Malatya’nın 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 464 kilometreye çıkardık. İlimizde hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık.

Malatya Darende Ayrımı-Gölbaşı Yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli’ni hizmete aldık.

123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli imalatını tamamlayarak resmi açılışını yaptık.

Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi dev karayolu projesini tamamladık.

İlimizde 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz.”



“İKİZCE’DE 11 BİN 131 KONUT İÇİN 46,3 KM İMAR VE BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR”



İkizce TOKİ Yolları şantiyesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, “İkizce’de 11 bin 131 konut için 46,3 km imar ve bağlantı yolunda 100 adet iş makinesi ve 195 adet personel ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz kapsamında, 46,3 km uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 km’lik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 km’lik kesimi ise terasman seviyesine getirdik” şeklinde konuştu.



“MALATYA’DA ŞUBAT AYINDA 9,4 KM YOLU ALTYAPILARI İLE BİTİRECEĞİZ”



Altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 185 bin m3 toprak işi yapıldığını kaydeden Uraloğlu, “1.000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık. Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 km yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Uraloğlu, ihale kapsamında bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceklerini bildirerek, “Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB’ye de hizmet edecek” diye konuştu.