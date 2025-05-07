Deprem korkusu ağır bastı:  Çalışanların yüzde 35'i taşınmayı düşünüyor

İstanbul ve çevresinde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından vatandaşların tedirginlik halleri devam ediyor. Bir iş ilanı istesinin hazırladığı rapora göre, çalışanların yüzde 57'sinin deprem sonrası tedirginlik yaşadığını, sadece yüzde 7’sinin ise kendisini güvende hissettiğini gösterdi. Araştırmaya göre Marmara'daki çalışanların yaklaşık yüzde 80'i deprem nedeniyle endişe taşıyor.

İŞ YERLERİNİN DEPREM DAYANIKLILIĞINA GÜVEN AZ



Araştırmaya katılanların yüzde 38'i iş yerlerinin depreme dayanıklı olduğunu düşünürken, yüzde 17'si iş yerinin dirençli olmadığını, yüzde 40'a yakını ise emin olmadığını belirtti.



Şirketlerin deprem sonrası aldığı önlemleri yeterli bulmayanların oranı yüzde 55'i aşarken, bu adımları yetersiz bulan katılımcıların çoğu çözümlerin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.



Afet eğitimi veya semineri, çalışanların en çok talep ettiği adımlar arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 76'sı deprem öncesi herhangi bir eğitim veya seminer verilmediğini, yüzde 60'ı bu tür eğitimlere ihtiyaç duyduğunu, yüzde 65'ten fazlası ise şirketinde afet planı bulunmadığını aktardı.