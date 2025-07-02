Deprem korkusuyla park ve bahçeler doldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün öğle saatlerinde bir saat arayla yaşanan 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem, özellikle Orhangazi ve çevresinde güçlü şekilde hissedildi.

Deprem korkusu nedeniyle bazı vatandaşlar Cumhuriyet Alanı'nda toplanırken, bazıları ise araçlarında ve açık alanlarda sabahladı.

BİRÇOK NOKTADA PARK VE BAHÇELER DOLDU

Orhangazi başta olmak üzere birçok noktada park ve bahçelerde sabaha kadar kalabalıkların olduğu görüldü.