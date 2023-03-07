Deprem kuşlara ilgiyi arttırdı: Hayvanlar depremleri önceden hissetti mi?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, kuşların depremi birkaç saniye ya da birkaç dakika önce hissedip garip davranışlar sergilediği yönündeki iddialar ve bilimsel araştırmalardaki benzer neticeye varma durumlarının ardından hobi kuşlarına ilgi arttı.

Depremin ardından kuş satışı yapan 'pet shop'ları ziyaret eden birçok vatandaş, depremi önceden hissettiklerini belirterek muhabbet kuşu satın aldı.



"DEPREM FELAKETİNDEN SONRA KUŞ ALMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"



Deprem sonrasında muhabbet kuşu satışlarında artış yaşandıklarını söyleyen pet shop işletmecisi Ahmet Serkan Topçu, “Kuşlar eskiden beri sevilen hayvanlardır. Ama bu deprem felaketinden sonra tabi tüm hayvanların depremi daha önceden hissettikleri için biraz daha talep ve önemleri arttı. Gelen müşteriler, yaşanan deprem felaketinden sonra kuş almak istediklerini söylüyorlar. Kuşların değerini depremlerden sonra daha iyi anlamış olduk. Hayvanlar hisli, 'kuş' deyip geçmemek lazım.” dedi.