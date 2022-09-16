Deprem mi oldu? (16 Eylül AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan güncel depremler listesiyle nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilebiliyor. İşte 16 Eylül AFAD son depremler listesi.

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 09:08

Deprem mi oldu? (16 Eylül AFAD son depremler listesi)

'de meydana gelen son dakika depremleri, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte vatandaşlar meydana gelen güncel depremleri görebiliyor. İşte 16 Eylül AFAD son depremler listesi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

İçişleri Bakanlığı AFAD Dairesinden alınan verilere göre, saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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