Deprem mi oldu? (17 Kasım tarihli son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 17 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte son depremler verileri...

Deprem mi oldu? (17 Kasım tarihli son depremler)

Gün içerisinde yurdun farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 17 Kasım tarihli güncel depremler listesi.

MUĞLA DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan Muğla açıklarında saat 16.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

, 6,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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