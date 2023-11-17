Deprem mi oldu? (17 Kasım tarihli son depremler)

Gün içerisinde yurdun farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 17 Kasım tarihli güncel depremler listesi.

MUĞLA DEPREMİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan Muğla açıklarında saat 16.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.



Deprem, 6,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.