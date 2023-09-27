Deprem mi oldu? (27 Eylül tarihli son depremler)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 27 Eylül tarihli depremler...

27 EYLÜL TARİHLİ DEPREMLER