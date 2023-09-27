Deprem mi oldu? (27 Eylül tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntılar ardından anlık olarak paylaşılan son depremlerin konumu ve büyüklüğünü araştırıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetin deprem oldu?

Deprem mi oldu? (27 Eylül tarihli son depremler)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 27 Eylül tarihli depremler...

27 EYLÜL TARİHLİ DEPREMLER

ADIYAMAN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı veriye göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , depremin yerin 8.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

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