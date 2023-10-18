Deprem mi oldu? (AFAD 18 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Sarsıntıyı hisseden yurttaşlar, 18 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler...

Deprem mi oldu? (AFAD 18 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

'nin birçok farklı noktasından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 18  Ekim tarihli güncel depremler listesi.

MALATYA DOĞANŞEHİR DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya Doğanşehir ilçesi olan depremin şiddeti 3,4 olarak açıklandı.

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