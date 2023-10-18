Deprem mi oldu? (AFAD 18 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin birçok farklı noktasından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 18 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

MALATYA DOĞANŞEHİR DEPREMİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya Doğanşehir ilçesi olan depremin şiddeti 3,4 olarak açıklandı.