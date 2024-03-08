Deprem mi oldu? (AFAD 8 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Meydana gelen son sarsıntıların ardından 8 Mart 2024 tarihli depremlere ait veriler merak ediliyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? (AFAD 8 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesi, her gün meydana gelen sarsıntılar ardından güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 8  Mart 2024 tarihli son deprem verilerini sorgulamaya başladı. İşte listesi.

AKDENİZ DEPREMİ

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 07:27'de Akdeniz'de meydana gelen deprem yerin 63.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin şiddeti, 4.6 olarak ölçüldü.

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