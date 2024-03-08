Deprem mi oldu? (AFAD 8 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesi, her gün meydana gelen sarsıntılar ardından güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 8 Mart 2024 tarihli son deprem verilerini sorgulamaya başladı. İşte AFAD son depremler listesi.
AKDENİZ DEPREMİ
Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 07:27'de Akdeniz'de meydana gelen deprem yerin 63.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin şiddeti, 4.6 olarak ölçüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Son Depremler
- Deprem