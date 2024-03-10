Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (10 Mart AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı, meydana gelen sarsıntıların ardından merak ediliyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 10 Mart 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte AFAD tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi.



ANTALYA'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Saat 16.55'te Antalya'nın Demre ilçesinin 19.08 kilometre açığında, 35.12 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi.



İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



10 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ