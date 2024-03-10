Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (10 Mart AFAD son depremler listesi)

Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dakika dakika güncellenmeye devam ediyor. Yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden ve panik olan vatandaşlar, "Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. 10 Mart tarihli AFAD son depremler listesiyle birlikte, vatandaşlar oturdukları şehirlerde deprem olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor. İşte AFAD son depremler listesi.

Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (10 Mart AFAD son depremler listesi)

mi oldu? Sorusunun yanıtı, meydana gelen sarsıntıların ardından merak ediliyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 10 Mart 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi.

ANTALYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 16.55'te Antalya'nın Demre ilçesinin 19.08 kilometre açığında, 35.12 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

10 MART AFAD LİSTESİ

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