Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (16 Ekim tarihli son depremler)

Türkiye'nin birçok farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 16 Ekim tarihli güncel depremler listesi.



KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM



Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 14.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



16 EKİM TARİHLİ SON DEPREMLER