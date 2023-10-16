Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (16 Ekim tarihli son depremler)

Deprem haberleri Türkiye'deki gündemini korumaya devam ederken, son depremler listesine yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan 16 Ekim tarihli son depremler listesini sorgulamaya başladı. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 16 Ekim tarihli güncel son depremler.

Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (16 Ekim tarihli son depremler)

'nin birçok farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 16 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

KAHRAMANMARAŞ'TA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 14.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

16 EKİM TARİHLİ

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