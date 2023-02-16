Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (16 Şubat AFAD son depremler listesi)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 16 Şubat tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.



MALATYA'DA DEPREM



AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.



Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem oldu.



Büyüklüğü 4,4 olarak ölçülen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.