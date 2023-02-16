Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (16 Şubat AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı, meydana gelen sarsıntıların ardından sorgulanıyor. AFAD tarafından gelen son bilgilere göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte 16 Şubat 2023 tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (16 Şubat AFAD son depremler listesi)

tarafından listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 16 Şubat tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

MALATYA'DA DEPREM

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem oldu.

Büyüklüğü 4,4 olarak ölçülen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (16 Şubat AFAD son depremler listesi) - 1

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