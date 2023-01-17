Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? (17 Ocak AFAD son depremler listesi)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 17 Ocak tarihli son depremler listesini araştırıyor.



BUCA'DA ART ARDA SARSINTILAR



AFAD tarafından gelen son bilgilere göre, İzmir'de bugün saat 01.18 ile 08.27 arasında çoğunluğu merkez üssü Buca ilçesi olan 15 deprem meydana geldi.



Bu depremlerin en büyüğü 2,3 olarak ölçülürken, en küçüğü ise 1,2 büyüklüğünde oldu.

AYVACIK'TA KÜÇÜK ÇAPLI SARSINTILAR MEYDANA GELDİ



Ege Denizi'nde bulunan Midilli Adası açıklarında 2.3 şiddetinde depremler meydana geldi.

Art arda yaşanan sarsıntılar Çanakkale Ayvacık'tan da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ