Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? (17 Ocak AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı, meydana gelen artçı sarsıntıların ardından sorgulanıyor. AFAD tarafından gelen son bilgilere göre Ege Denizi Midilli Adası açıklarında 2.3 şiddetinde artçılar meydana geldi. Sarsıntılar Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden de hissedildi. İşte 17 Ocak 2023 tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? (17 Ocak AFAD son depremler listesi)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 17 Ocak tarihli son depremler listesini araştırıyor.

BUCA'DA ART ARDA SARSINTILAR

AFAD tarafından gelen son bilgilere göre, 'de bugün saat 01.18 ile 08.27 arasında çoğunluğu merkez üssü Buca ilçesi olan 15 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü 2,3 olarak ölçülürken, en küçüğü ise 1,2 büyüklüğünde oldu.

AYVACIK'TA KÜÇÜK ÇAPLI SARSINTILAR MEYDANA GELDİ

Ege Denizi'nde bulunan Midilli Adası açıklarında 2.3 şiddetinde depremler meydana geldi.

Art arda yaşanan sarsıntılar Ayvacık'tan da hissedildi.

AFAD LİSTESİ

Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? (17 Ocak AFAD son depremler listesi) - 1 17 Ocak AFAD güncel depremler tablosu

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