Antalya'da deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (25 Ocak AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı, meydana gelen sarsıntıların ardından sorgulanıyor. AFAD tarafından gelen son bilgilere göre Akdeniz açıklarında 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntılar Antalya, Fethiye, Marmaris ve İzmir'de de hissedildi. İşte 25 Ocak 2023 tarihli son depremler listesi.

Antalya'da deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (25 Ocak AFAD son depremler listesi)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 25 Ocak tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

AKDENİZ'DE 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından gelen son bilgilere göre, 'nın Kaş ilçesine 85 kilometre açıkta Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya, Fethiye, Marmaris ve 'de de hissedildi.

Derinliği 41,08 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD

Antalya'da deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (25 Ocak AFAD son depremler listesi) - 1

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