Antalya'da deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (25 Ocak AFAD son depremler listesi)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 25 Ocak tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.



AKDENİZ'DE 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



AFAD tarafından gelen son bilgilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesine 85 kilometre açıkta Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem Antalya, Fethiye, Marmaris ve İzmir'de de hissedildi.

Derinliği 41,08 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



AFAD SON DEPREMLER