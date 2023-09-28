Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (28 Eylül tarihli son depremler)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 28 Eylül tarihli depremler...



28 EYLÜL TARİHLİ DEPREMLER



KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkezüssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.