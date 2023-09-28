Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (28 Eylül tarihli son depremler)

Deprem haberleri Türkiye'deki gündemini korumaya devam ederken, son depremler listesine yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorgulamaya başladı. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 28 Eylül tarihli son depremler.

Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (28 Eylül tarihli son depremler)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 28 Eylül tarihli depremler...

28 EYLÜL TARİHLİ DEPREMLER

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkezüssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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