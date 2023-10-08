Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? (8 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 8 Ekim tarihli depremler...



NİĞDE'DE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 06.24'de merkez üssü Bor ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



MALATYA'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.



8 EKİM TARİHLİ DEPREMLER