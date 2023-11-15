Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (15 Kasım tarihli güncel son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 15 Kasım tarihli güncel depremler listesi.



MALATYA'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.14'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.



ADIYAMAN'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün gece saat 23.24'te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



15 KASIM AFAD SON DEPREMLER