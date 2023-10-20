Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (20 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 20 Ekim tarihli güncel depremler listesi.



MALATYA'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya Yeşilyurt'ta 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği ise 10.27 km olarak açıklandı.

20 EKİM SON DEPREMLER