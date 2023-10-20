Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (20 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 20 Ekim 2023 tarihli depremlere ait ayrıntıları araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (20 Ekim tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 20 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya Yeşilyurt'ta 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.27 km olarak açıklandı.

20 EKİM

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