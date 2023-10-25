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Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (25 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 25 Ekim 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (25 Ekim tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 25 Ekim tarihli güncel depremler listesi.

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de saat 09.09'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de yaşanan deprem, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 104 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 31 kilometre olarak ölçüldü.

25 EKİM

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