Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (25 Ekim tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 25 Ekim tarihli güncel depremler listesi.



AKDENİZ'DE DEPREM



Akdeniz'de saat 09.09'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de yaşanan deprem, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 104 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 31 kilometre olarak ölçüldü.



25 EKİM SON DEPREMLER