Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (26 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 26 Haziran tarihli güncel depremler listesi.



BİNGÖL'DE DEPREM



Bingöl'de saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak ölçüldü.

