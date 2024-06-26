Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (26 Haziran tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 26 Haziran tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (26 Haziran tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 26 Haziran tarihli güncel depremler listesi.

BİNGÖL'DE DEPREM

Bingöl'de saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak ölçüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...