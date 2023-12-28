Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (28 Aralık tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 28 Aralık tarihli meydana gelen depremler açıklanıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem olup olmadığı merak ediyor ve AFAD üzerinden güncel son depremler listesini araştırıyor. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?



MALATYA'DA DEPREM



AFAD'dan alınan verilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 12.34'teki depremin derinliği 17,3 kilometre olarak kaydedildi.



Çevre ilçe ve illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.



28 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ