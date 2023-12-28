Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (28 Aralık tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunu yanıtı, Türkiye'deki gündemini korumaya devam ederken, son depremler listesine yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde hafif ve ya şiddetli sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan 28 Aralık tarihli son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 28 Aralık tarihli son depremler.

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (28 Aralık tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından 28 Aralık tarihli meydana gelen depremler açıklanıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem olup olmadığı merak ediyor ve AFAD üzerinden güncel son depremler listesini araştırıyor. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

MALATYA'DA

AFAD'dan alınan verilere göre, 'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 12.34'teki depremin derinliği 17,3 kilometre olarak kaydedildi.

Çevre ilçe ve illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

28 ARALIK LİSTESİ

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