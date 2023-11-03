Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (3 Kasım tarihli AFAD son depremler)

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 3 Kasım tarihli güncel depremler listesi.



AKDENİZ'DE DEPREM



Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, 11,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



3 KASIM SON DEPREMLER