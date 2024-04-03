Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (3 Nisan tarihli son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Gün içerisinde meydana gelen depremler AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 3 Nisan tarihli son depremler listesi.

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

3 NİSAN TARİHLİ DEPREMLER