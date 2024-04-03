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Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (3 Nisan tarihli son depremler)

Son depremler listesi gün içerisinde sarsıntılara göre AFAD tarafından yenilenmeye devam ediyor. Yaşadıkları kentlerde meydana gelen sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 3 Nisan 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 3 Nisan tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (3 Nisan tarihli son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Gün içerisinde meydana gelen depremler tarafından güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 3 Nisan tarihli listesi.

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

3 NİSAN TARİHLİ DEPREMLER

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