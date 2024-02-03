Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (3 Şubat AFAD son depremler listesi)

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 3 Şubat tarihli son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?



HAKKARİ'DE DEPREM



Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.