Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (3 Şubat AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 3 Şubat tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (3 Şubat AFAD son depremler listesi)

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 3 Şubat tarihli listesini araştırmaya başladı. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

HAKKARİ'DE

Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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