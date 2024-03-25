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Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (25 Mart tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 25 Mart 2024 tarihli deprem verilerini araştırıyor. AFAD her sarsıntı sonrası meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (25 Mart tarihli AFAD son depremler)

25 Mart tarihli son depremler listesi, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 25 Mart tarihli güncel depremler listesi.

ADANA'DA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

25 MART

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