Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (25 Mart tarihli AFAD son depremler)

25 Mart tarihli son depremler listesi, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 25 Mart tarihli güncel depremler listesi.



ADANA'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



25 MART SON DEPREMLER