Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (27 Haziran tarihli son depremler listesi)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 27 Haziran 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?



KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.