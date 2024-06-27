Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (27 Haziran tarihli son depremler listesi)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 27 Haziran tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (27 Haziran tarihli son depremler listesi)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 27 Haziran 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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