Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (4 Mart tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, oturdukları kentlerde ufak ya da şiddetli sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD'ın güncel son depremler listesini sorguluyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 4 Mart 2024 tarihli güncel depremler listesi.



KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM



Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 11.26’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



4 MART TARİHLİ SON DEPREMLER