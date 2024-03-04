Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (4 Mart tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesi, AFAD tarafından gün içinde meydana gelen depremlerin ardından güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 4 Mart 2024 tarihli depremlere verileri sorgulamaya başladı. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (4 Mart tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, oturdukları kentlerde ufak ya da şiddetli sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, 'ın güncel son depremler listesini sorguluyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 4 Mart 2024 tarihli güncel depremler listesi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 11.26’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4 MART TARİHLİ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...