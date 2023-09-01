Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (1 Ekim AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorgulamaya başladı. Gelen son verilere göre, merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu? En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (1 Ekim AFAD son depremler)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 1 Ekim tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.

SİİRT'TE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 07.35’te merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD LİSTESİ

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