Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (1 Ekim AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 1 Ekim tarihli son depremler listesini araştırıyor. İşte AFAD son depremler listesi.



SİİRT'TE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 07.35’te merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ