Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (10 Ağustos tarihli son depremler)

Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini sorgulamaya başladı. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (10 Ağustos tarihli son depremler)

'nin farklı noktalarından deprem haberi gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. 

10 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLER

DİYARBAKIR DEPREMİ

Diyarbakır Hani'de bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.25'te meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, 16.8 km derinlikte gerçekleşti.

ANTALYA DEPREMİ

Saat 16.16'da merkezüssü Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? (10 Ağustos tarihli son depremler) - 1

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